Einheitliche Grenzverfahren in der EU kommen

Österreichs Grüne und FPÖ dagegen

Ziel der neuen Regelungen ist es, die irreguläre Migration einzudämmen. Von Österreichs EU-Abgeordneten stimmten ÖVP, SPÖ und NEOS für das gesamte Paket. „Die Zustände der letzten Jahre sind untragbar: jahrelange Verfahren, Elendslager an den Außengrenzen und überforderte Gemeinden, die mit dem Problem alleine gelassen werden. Von einem gemeinsamen europäischen Asylsystem werden – sobald umgesetzt – besonders Länder wie Österreich profitieren, die bisher im Vergleich zu den anderen EU-Staaten ihre Verpflichtungen erfüllt haben“, sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder in einer Aussendung. Seine Partei hätte unter anderem die verstärkte Überwachung der Grund- und Menschenrechte in das Paket verhandeln können.