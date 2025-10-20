Aufhören ist keine Option: Titeljagd statt Pension

Sein Talent und der Wille auf dem Court alleine würden ihm bereits den Legendenstatus sichern. Doch bei LeBron James kommt noch das persönliche Schicksal hinzu: Der heroinsüchtige Vater verließ die Familie nach LeBrons Geburt, die Mutter musste ihn alleine großziehen. Als Viertklässler verpasste er 83 Schultage, weil die Familie obdachlos war. Heute ist James vierfacher NBA-Champion mit drei verschiedenen Teams und längst Milliardär.