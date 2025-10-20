Vorteilswelt
Die Sport-Superoldies

Aufhören ist keine Option: Titeljagd statt Pension

US-Sport
20.10.2025 12:30
LeBron James geht angeschlagen in seine 23. NBA-Saison.
LeBron James geht angeschlagen in seine 23. NBA-Saison.(Bild: AFP/RONALD MARTINEZ)

Während andere längst die Sport-Pension genießen, können sie nicht anders. Jagen auch im hohen Alter Siege und Rekorde. Allen voran LeBron James – der Basketball-Superstar geht als 40-Jähriger in seine 23. NBA-Saison. Beispiele, dass im hohen Alter auch noch Titel möglich sind, gibt es zur Genüge... 

0 Kommentare

Sein Talent und der Wille auf dem Court alleine würden ihm bereits den Legendenstatus sichern. Doch bei LeBron James kommt noch das persönliche Schicksal hinzu: Der heroinsüchtige Vater verließ die Familie nach LeBrons Geburt, die Mutter musste ihn alleine großziehen. Als Viertklässler verpasste er 83 Schultage, weil die Familie obdachlos war. Heute ist James vierfacher NBA-Champion mit drei verschiedenen Teams und längst Milliardär.

