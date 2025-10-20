Aufhören ist keine Option: Titeljagd statt Pension

Während andere längst die Sport-Pension genießen, können sie nicht anders. Jagen auch im hohen Alter Siege und Rekorde. Allen voran LeBron James – der Basketball-Superstar geht als 40-Jähriger in seine 23. NBA-Saison. Beispiele, dass im hohen Alter auch noch Titel möglich sind, gibt es zur Genüge...
Sein Talent und der Wille auf dem Court alleine würden ihm bereits den Legendenstatus sichern. Doch bei LeBron James kommt noch das persönliche Schicksal hinzu: Der heroinsüchtige Vater verließ die Familie nach LeBrons Geburt, die Mutter musste ihn alleine großziehen. Als Viertklässler verpasste er 83 Schultage, weil die Familie obdachlos war. Heute ist James vierfacher NBA-Champion mit drei verschiedenen Teams und längst Milliardär.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.