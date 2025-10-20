Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drohte auch Politiker

IS-Fan (14) kommt im Prozess ohne Strafe davon

Gericht
20.10.2025 12:19
Der Jugendliche vor seinem Prozess
Der Jugendliche vor seinem Prozess(Bild: Krone, Krone KREATIV)

Jenem zum Tatzeitpunkt 14-jährigen Schüler, der im Internet auch einen Wiener Stadtpolitiker gefährlich bedroht hatte, wurde nach mehr als einem Jahr Ermittlungen im Landesgericht Korneuburg (NÖ) der Prozess gemacht. Ihm wird auch Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Tatbestand der kriminellen Organisiation vorgeworfen. 

0 Kommentare

„Ich bin IS-Unterstützer. Ich werde weitermachen. Die Polizei wird mich nicht stoppen“; „In 11 Tagen machen wir einen Anschlag. Nicht ich, aber jemand bei der Pride“; „Ich morgen einen Juden abschlachten und einen Christen mit dem Messer“ – dies sind einige von Hunderten Nachrichten, Videos und Audiodateien, die ein 14-jähriger IS-Fan zwischen April und Juli 2024 auf diversen Kanälen wie Instagram, TikTok oder Telegram gepostet beziehungsweise weiterverbreitet hatte.

Bewährungshilfe und Deradikalisierung
Wie die „Krone“ berichtete, hat der Jugendliche auch einen Wiener Stadtpolitiker mit dem Tod bedroht. Dessen Kopf war auf einem Bild auf einem seiner Postings rot eingeringelt, darunter eine Faustfeuerwaffe und der Text: „Abtrünnige gehören getötet“. Die „Krone“ berichtete mehrfach über den Fall, der von deutschen Geheimdiensten aufgedeckt wurde. 

Zitat Icon

Ich wollte mich einfach cool fühlen.

Der junge Angeklagte über seine Postings.

Am Montag wurde dem in Wien geborenen Schüler, dessen Eltern 2003 selbst wegen Verfolgung durch Extremisten nach Österreich fliehen mussten, im Landesgericht Korneuburg der Prozess gemacht. Dabei kommt der Bursche, der zu spät zur Verhandlung erscheint, gänzlich ohne Strafe davon. Der Schöffensenat bietet ihm eine Diversion mit einer Probezeit von zwei Jahren an, als Auflage muss er Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und weiter am Deradikalisierungsprogramm teilnehmen. 

„Haben Sie diese wirklich grauslichen Sachen im Internet veröffentlicht?“, will Herr Rat von dem kindlich wirkenden Angeklagten wissen. „Ja, das stimmt“, gibt der Bub, der mittlerweile 15 ist, zu. Und warum? „Ich war halt den ganzen Tag zu Hause. Da hab ich auf TikTok diese Videos bekommen und bin auf diese Schiene geraten“, erzählt er. Seine Eltern sind in Österreich bestens integriert und laut Richter „ordentliche, fleißige Leute.“ Ebenso wie die älteren Geschwister des Angeklagten, der die Sommerferien 2024 vorrangig in Untersuchungshaft verbracht hatte. 

Zitat Icon

Es erfüllt mich mit Angst. Der Vorfall beunruhigt mich.

Der bedrohte Politiker zur Polizei.

„Wusste gar nicht, wer das ist“
Zu der Drohung gegen den Politiker sagt er: „Ich wusste gar nicht, wer das ist.“ Warum er Propaganda für den IS gemacht hätte, will Herr Rat wissen: „Ich wollte mich einfach cool fühlen“, so die bedrückende Antwort. Bei dem Politiker indes hat das Posting durchaus etwas ausgelöst: „Es erfüllt mich mit Angst. Der Vorfall beunruhigt mich. Ich bin seither aufmerksamer geworden, mache etwa nicht mehr einfach so die Türe auf, wenn jemand läutet“, verliest der Vorsitzende aus dem Protokoll.

Lesen Sie auch:
Ein 14-jähriger mutmaßlicher IS-Gefährder ist seit mehr als einem Monat in der Justizanstalt ...
Bub sitzt in U-Haft
Gefährder (14) drohte Wiener Politiker mit Tötung
29.08.2024

Der Angeklagte habe eine positive Entwicklung bei der Deradikalisierung hinter sich, berichten die Sozialarbeiter unisono. Er sei zuverlässig und gesprächsbereit: „Er hatte viele Fragen zu religiösen und ideologischen Themen“, sagt etwa der Veranwortliche vom Verein Derad.

„Ich hab eingesehen, dass es ein Fehler ist“, sagt der Schüler, der demnächst im Bereich der IT eine Lehrstelle finden möchte.

Im Netz „hineingestolpert“
„Das Haftübel hat mein Mandant bereits verspürt“, argumentiert der Verteidiger. „Wenn man kein Korrektiv hat, stolpert man halt leicht in so etwas hinein.“ Bleibt zu hoffen, dass dieses Kapitel bei dem jungen Angeklagten tatsächlich abgeschlossen ist. Die Diversion ohne Strafe wird jedenfalls keine abschreckende Wirkung auf andere junge Burschen haben, die im Internet zu Gewalt und Terror aufrufen. 

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KorneuburgWienÖsterreich
Polizei
InstagramTikTok
SchülerInternetEltern
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
93.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
85.688 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
79.411 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Gericht
Drohte auch Politiker
IS-Fan (14) kommt im Prozess ohne Strafe davon
Am Handy von Partner
Eifersüchtige Frau entdeckte schlimme Aufnahmen
Verfassungswidrig?
Keine Beweise bei Abnahme der eigenen Kinder
21-Jährige starb
Tod nach Drogenparty: Doch wer trägt die Schuld?
„War wie Fiebertraum“
Streit um zermatschte Essenslieferung eskalierte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf