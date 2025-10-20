IS-Fan (14) kommt im Prozess ohne Strafe davon

„Wusste gar nicht, wer das ist“

Zu der Drohung gegen den Politiker sagt er: „Ich wusste gar nicht, wer das ist.“ Warum er Propaganda für den IS gemacht hätte, will Herr Rat wissen: „Ich wollte mich einfach cool fühlen“, so die bedrückende Antwort. Bei dem Politiker indes hat das Posting durchaus etwas ausgelöst: „Es erfüllt mich mit Angst. Der Vorfall beunruhigt mich. Ich bin seither aufmerksamer geworden, mache etwa nicht mehr einfach so die Türe auf, wenn jemand läutet“, verliest der Vorsitzende aus dem Protokoll.