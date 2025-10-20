Italien erhält archäologische Fundstücke zurück

Ermittlungen betreffen Italien, USA und Belgien

Die Ermittlungen betreffen drei Länder – Italien, die USA und Belgien. Die römischen Staatsanwälte rekonstruierten ein langes Netz, das die Arbeit der Grabräuber mit den Lagern der „Phoenix Ancient Art“ in Brüssel verbindet – einer führenden Gesellschaft im internationalen Antikenhandel. Die Inhaber der Gesellschaft werden zwar strafrechtlich nicht beschuldigt, doch ausgerechnet in ihren Lagerräumen stellten die Carabinieri auf Anordnung der römischen Staatsanwaltschaft Hunderte archäologische Objekte italienischer Herkunft sicher.