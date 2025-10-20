Mit dem Herbst steigen die Holzpreise wieder an

Vom Blochholz bis zum Holzschnitt

Besonders in den Sommermonaten waren Holzarbeiter und Forstwirte in den Kärntner Wäldern eifrig im Einsatz, um für den bevorstehenden Winter gerüstet zu sein. Und diese Arbeit schlägt sich auch beim Preis nieder. Denn aktuell müssen für einen Raummeter Brennholz hart zwischen 95 und 120 Euro bezahlt werden. Für weiches Brennholz sind es zwischen 74 und 85 Euro. Und trotz der Teuerung konnte der Preis für fertiges Brennholz im Vergleich zum Vorjahr sogar gehalten werden.