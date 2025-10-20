Vorteilswelt
Ozzys Witwe trauert

Sharon Osbournes neuer Schicksalsschlag

Society International
20.10.2025 12:38
Er vor drei Monaten trauerte Sharon Osbourne um ihren Ehemann Ozzy Osbourne – nun traf sie ein ...
Er vor drei Monaten trauerte Sharon Osbourne um ihren Ehemann Ozzy Osbourne – nun traf sie ein weiterer Schicksalsschlag.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Sharon Osbourne trauert um ihren geliebten Hund Elvis, nur drei Monate nachdem sie ihren Ehemann Ozzy Osbourne verloren hat. 

Die 73-Jährige ist seit dem Tod der Black-Sabbath-Legende im Juli – nur wenige Wochen, nachdem er die Band für ein großes Reunion-Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham, Großbritannien, wieder zusammengebracht hatte - untröstlich. Nun muss Sharon einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Der Siberian Husky Elvis, den das Paar vor 14 Jahren zu sich geholt hatte, ist verstorben.

In einem Beitrag in den sozialen Medien teilte Sharon ihre Trauer mit und schrieb: „Ich kann nicht glauben, dass ich das poste, aber mein geliebter Elvis ist diese Woche verstorben. Er hat mir 14 kostbare Jahre geschenkt. Er war bis zum Ende an meiner Seite. Ruhe in Frieden, mein geliebter Junge!“

Das Paar hatte bereits im August 2024 seinen 15-jährigen Pomeranian Rocky verloren, und Ozzy drückte seine Trauer in einem Social-Media-Beitrag aus, in dem er schrieb: „Vor zwei Tagen habe ich meinen guten Freund Rocky verloren, der 15 Jahre lang an meiner Seite war. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Ich werde dich immer lieben.“

Sharon Osbourne hatte zuvor verraten, dass ihr der Umgang mit Tieren dabei half, den Verlust ihres Mannes im Sommer zu bewältigen.

Folgen Sie uns auf