Helden von Ungarn wollen ein „Wunder“ schaffen

„Brauchen absoluten Spitzentag“

„Das ist natürlich ein Gegner, der noch um einiges höher einzuschätzen ist als noch Ungarn“, weiß Melzer. „Ich hoffe, dass wir absoluten Spitzentag erwischen und Italien einen sehr schlechten.“ Immerhin kommt der Modus Österreich etwas entgegen, gibt es doch nur zwei Einzel und ein Doppel. „Zwei Punkte gegen Italien zu holen ist definitiv leichter als drei, aber immer noch extrem schwierig“, stellt auch Melzer fest.