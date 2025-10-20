Ukraine-Flüchtlingen droht bald Obdachlosigkeit

2000 Neuankommende im September

Wie man aus der schwierigen Lage herauskommen will, ist derzeit unklar. Praktisch wäre es möglich, die Ukrainer in den Erstaufnahmestellen auf ihre Zulassung warten zu lassen, sind diese doch derzeit nicht übermäßig belegt. In Traiskirchen hielten sich zuletzt jeweils rund 500 Personen auf. Dafür müsste der Bund jedoch bereit sein, die Aufgaben der Länder zu übernehmen, wonach es aktuell nicht aussieht. Eine Lösung sollte man aber wohl finden, kamen doch im September wieder 2000 Vertriebene aus der Ukraine in Österreich an und angesichts des nahenden Winters und der anhaltenden russischen Aggression ist nicht anzunehmen, dass sich diese Zahlen in den kommenden Wochen reduzieren werden.