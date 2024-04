Die vom Gift vertriebene Familie zog in den Garten

In ein Hotel übersiedelt

Besonders schlimm erwischte es eine Familie am Kamerlweg. Sie hatte doppeltes Pech. Sowohl der Brunnen als auch die angehängte Wasserwärmepumpe befinden sich nicht im Freien, sondern im Keller des Hauses. So konnte sich das übel riechende und gesundheitsgefährdende Gift kaum verflüchtigen. Die dreiköpfige Familie zog in ein Hotel, hatte aber rasch wieder Sehnsucht nach den eigenen vier Wänden. Diese sollen vorübergehend ein im Garten abgestellter Container sein.