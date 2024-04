Fritzl: Kein Essen von Mörder++Eltern verurteilt

Josef Fritzl hat seine eigene Tochter selbst 24 Jahre lang eingesperrt. In einem Keller in Amstetten (NÖ). Doch Alfred U. – der ebenso bekannt ist unter „Gulasch-Mörder“ – ist Fritzl nicht ganz geheuer. Zumindest das Essen nicht. Der 69-jährige Alfred hat eine Sexarbeiterin getötet, zerstückelt und Teile als Gulasch zubereitet. In der Zeit im Gefängnis, soll Alfred U. als Hobbykoch fungieren. Josef Fritzl will seine Speisen aber nicht kosten. Er wüsste ja, was er gemacht hat, so Fritzl. Die Anwältin beider Insassen ist keine geringere als Astrid Wagner.