Drexler weiterhin auf der Flucht ++ Müllinsel-Witz

Nach dem blutigen Amoklauf in Oberösterreich fehlt weiterhin jede Spur vom Tatverdächtigen Roland Drexler (56). Und: Bei einem Wahlkampfauftritt in New York ließ Donald Trump zahlreiche Unterstützer auftreten, doch ein rassistischer Ausfall eines Comedians sorgte selbst bei bekannten Republikanern für scharfe Kritik. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 29. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.