Amoklauf in OÖ ++ VW will drei Werke schließen

In Kirchberg ob der Donau soll Bürgermeister und ein weiteres Opfer getötet worden sein, der tatverdächtige Jäger ist auf der Flucht. Und: Eine schwere Nachricht für den deutschen Automobilstandort und besonders für die VW-Belegschaft: Mindestens drei Standorte in Deutschland sollen geschlossen werden. Das sind unter anderem die Themen bei den News, am 28. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.