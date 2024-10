Parteichefs bei Van der Bellen ++ Pilz verurteilt

Nach den Gesprächen zwischen den Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag Herbert Kickl, Karl Nehammer und Andreas Babler. Und: Der frühere Nationalratsabgeordnete Peter Pilz wurde am Wiener Landesgericht verurteilt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 21. Oktober, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.