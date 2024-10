Afghane vor Gericht ++ „Kommissar Rex“- Comeback

Eine erst 14-jährige Niederösterreicherin wurde im März tot in der Wohnung eines damals 26-Jährigen in Wien-Simmering aufgefunden. In der Nacht starb die Jugendliche an einer Überdosis in seinem Bett. Er gab damals an, dass es zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr mit der Minderjährigen gekommen sei. Vom jungen Alter des Mädchens soll er nichts gewusst haben: „Sie war größer als ich. Ich habe ihren Ausweis nicht kontrolliert. Ich habe gedacht, dass sie 18 ist.“ Der Prozess wird auf Montag vertagt.