Tot im Backofen ++ U-Haft über Todesschützen

Was in einem Walmart in Kanada geschehen ist, ist kaum vorstellbar. Eine junge Walmart-Angestellte lag tot in einem begehbaren Backofen der Supermarkt-Filiale. Nun soll geklärt werden, wie es zu dem schrecklichen Unfall in der Bäckerei der Filiale kommen konnte. Ausgerechnet ihre Mutter, die ebenfalls in dem Geschäft arbeitet, fand den verbrannten Körper der jungen Frau.