Stögmüller: „Barrikadierte Häuser, Angst geht um“

Während die Wahlen in den USA näher rücken, beschreibt der Wehrsprecher der Grünen und offizieller Wahlbeobachter der OSZE, David Stögmüller, im krone.tv-Interview die Lage in Washington, DC. „Die Straßen rund um das Weiße Haus sind gesperrt. Man hat Angst vor dem, was kommen könnte. Auch Häuser sind verbarrikadiert“, schildert er die Situation live vor Ort.