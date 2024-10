Regierungsauftrag an Karl Nehammer ++ Säure-Alarm

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag ÖVP-Chef Karl Nehammer den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Und: Nach dem Fund explosiver Pikrinsäure mussten am Dienstagmorgen rund 200 Schüler in der HTL-Mödling in Sicherheit gebracht werden. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 22. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.