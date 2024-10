Gesetzeslücke bei U-Bahn-Surfer ++ Orbán in Wien

Dienstagnachmittag prallten in der Wiener U4-Station Schönbrunn sogenannte U-Bahn-Surfer bei der illegalen Mitfahrt auf dem Dach gegen eine Fußgängerbrücke. Doch das Gesetz bietet kaum Mittel, um dem Irrsinn Einhalt zu gebieten. Und: Am heutigen Donnerstag hat der ungarische Regierungschef Viktor Orbán Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) getroffen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 31. Oktober, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.