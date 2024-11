Tot nach Pinkelpause ++ Deutsche Ampel gescheitert

Ein 49-jähriger Mann soll am Mittwoch auf der Heimfahrt mit seiner Ehefrau nur unweit seines Wohnhauses in Grein an der Donau angehalten und eine Pinkelpause eingelegt haben. Danach ist der Mann spurlos verschwunden. Eine Suchaktion mit Einsatzkräften von Schifffahrtsaufsicht, Feuerwehr, Polizei, Rotem Kreuz und der Österreichischen Rettungshundebrigade wurde gestartet. Sowohl mit Drohnen, Booten als auch Hunden wurde stundenlang versucht, den Abgängigen aufzuspüren. Am Donnerstag dann die traurige Gewissheit: Die Leiche des Mannes wurde am Donauufer gefunden.