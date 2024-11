Giftmischerin vor Gericht ++ Harris oder Trump?

In den USA hat der Wahltag begonnen, immer mehr Wahllokale öffnen ihre Türen. Es bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump an. Kurz vor der Wahl mobilisieren beide Kandidaten in den entscheidenden Swing States: Während Trump in Michigan erneut scharf gegen seine demokratische Konkurrentin Harris austeilte, rief Harris in Pennsylvania mit prominenter Unterstützung zur Stimmabgabe auf.