Trump gewinnt US-Wahl ++ Egisto Ott im Prozess

Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl gewonnen. Der 78-Jährige holt bei der Wahl die nötige Mehrheit der Wahlleute und errang so den Sieg gegen die demokratische Kandidatin Kamala Harris. Und: Der Prozess gegen Ex-Chefinspektor Egisto Ott hat am Mittwoch begonnen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 6. November, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.