Verkehrsrowdy muss blechen

Überhöhte Geschwindigkeit

Doch von Anfang an: Trotz Alkoholkonsums setzt sich der Führerscheinneuling an jenem Abend in Dornbirn hinters Steuer seines Pkw. Mit dabei zwei Freunde des Angeklagten. Mit überhöhter Geschwindigkeit brettert der Alkolenker durch die Stadt. In einer 30er-Zone verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt gegen einen Baum. Während der 19-Jährige und ein Mitfahrer den Unfall nahezu unverletzt überstehen, wird ein weiterer Insasse schwer verletzt. Ein Alkoholtest beim Lenker ergibt knapp 1,0 Promille.