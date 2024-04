Sex-Vorwurf gegen Arzt aus Burgenland: Freispruch

Was muss sich die Frau nun denken, die unter Tränen ausgesagt hat, dass sich ein Arzt an ihr vergangen hat, während sie sich nach einer Darmspiegelung und medikamentöser Sedierung in der Aufwachphase befunden hat? Betatscht soll er sie haben, verschiedenste sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben – so die Erinnerung der Patientin.