In Spitälern wird bald im „Stand-by“ gearbeitet

Zeitbonus und „Stand-by“-Dienste

Als Kompensation von Überstundenzuschlägen gebe es einen Zeitbonus von 40 Stunden pro Jahr, erläuterte Mayr. Dieser erhöht sich mit Dauer der Betriebszugehörigkeit und gilt für die ehemals städtischen Beschäftigten als Ersatz für die Mittagspause. Zur Stärkung der Dienstplansicherheit werden Stand-by-Dienste für Pflegekräfte eingeführt. In jeweils drei Stunden zum Schichtwechsel in der Früh und am Abend sind ausschließlich Stand-by-Diensthabende im Bedarfsfall zur Übernahme des Dienstes verpflichtet. Die Bereitschaftszeit werde vergütet, sagte Harnoncourt. Den Beschäftigten werden die Neuerungen in Informationsveranstaltungen vorgestellt.