„Das größte Sicherheitsrisiko ist die FPÖ“

Wie später auch NEOS-Klubchef Johannes Gasser verwies Hammerer auf die Verstrickungen der Bundes-FPÖ in Spionageaffären und kritisierte den engen Austausch einiger FPÖ-Politiker mit Russland. Und so waren sich Hammerer und Gasser in einem Punkt schnell einig: „Das größte Sicherheitsrisiko in Österreich ist die FPÖ!“