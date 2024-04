Besondere Ehre für Superadler Stefan Kraft

„Diese Ehre wird nur herausragenden Persönlichkeiten zu Teil und Stefan Kraft ist zweifelsohne eine davon. Eiserne Disziplin und, was für einen Skispringer eher nicht gewollt ist, am Boden bleiben, bilden die Grundlage seines Erfolges. Ein Vorbild für uns alle und ein Motivator für den Skisprung-Nachwuchs“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Rahmen der Laudatio.