Aufwand soll sich mit Olympia-Quali bezahlt machen

„Endlich wieder Rennen fahren“, freut sich Ruderer Lukas Reim auf den bevorstehenden Weltcupstart am Freitag in Varesa (It). In der Lombardei wird es schon zum ersten Mal ernst hinsichtlich Olympia. Denn um beim Quali-Rennen zwei Wochen später in Ungarn starten zu dürfen, muss Reim mit Partner Julian Schöberl das zweite österreichische Boot in die Schranken weisen. Aber der 26-Jährige ist optimistisch: „Wir haben uns extrem gut vorbereitet, jetzt müssen wir alles abrufen.“