Gleich zwei Bargeld-Diebstähle aus Kassen

Dienstagnachmittag verwickelte ein unbekannter Mann eine 45-jährige Verkäuferin einer Buchhandlung in Villach in ein Gespräch und lockte sie unter Vortäuschung eines Kundengesprächs vor das Geschäft. Als die Frau in die Buchhandlung zurückging, kam ihr ein ebenfalls unbekannter Mann aus dem Geschäft entgegen. Als die Frau bei der Kassenlade war, fiel ihr auf, dass eine niedrige vierstellige Bargeldsumme gestohlen wurde.