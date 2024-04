Schüler gruben 500 Löcher in der Salzachau

„Das Graben ist schon anstrengend. Aber es ist ein super Projekt“, finden Franziska, Julia und Paula. Gemeinsam mit ihren Schulkollegen aus der Landwirtschaftlichen Fachschule Klessheim entschieden sie sich für Projekttage im Wald. In diesem Rahmen pflanzten die Schüler in der St. Georgener Au in Oberndorf 500 Jungbäume. Auf rund 21 Hektar entsteht dort an der Salzach ein Auwald, der zukunftsfit sein soll.