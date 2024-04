Weltmeisterin Höll erfindet sich neu

Vielleicht gerade deshalb, weil Höll bereits alle zu gewinnenden Trophäen ihr Eigen nennen darf, hat die Salzburgerin sich nach der Traumsaison 2023 neu erfunden. „Vali“ wechselte von „RockShox“ zurück zu ihrem Jugendteam „YT Industries“ und ließ mit ihrem in der Vorbereitung nichts unversucht, um neue Reize zusetzen. „Wir waren im Winter zwei Wochen in Kalifornien und drei in Neuseeland. Ich habe noch nie so viel Zeit auf dem Rad verbracht. Mein Fokus lag auf vielen Läufen, damit ich mich so schnell wie möglich ans neue Material gewöhne“, erläutert sie.