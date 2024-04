2023 wurden nur 51 leistbare Wohnungen gebaut

Beim genauen Blick auf die Statistik tun sich Abgründe auf. Abgründe, die unterstreichen, wie schlimm die Lage speziell in Ballungsräumen, vor allem in der Stadt Salzburg für weniger Wohlhabende ist. Mickrige 51 Wohnungen – 45 Miet- und sechs Mietkaufwohnungen – wurden 2023 in der Mozartstadt übergeben. Dort, wo Wohnraum am dringendsten gebraucht wird, ist der Bau von leistbarem Wohnraum zum Erliegen gekommen. „Ja, bei der Neubauquote belegen wir in Österreich nicht die vorderen Plätze“, sagt mit Stephan Gröger der Obmann der GBV-Landesgruppe.