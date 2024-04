WM-Fünfte Hudson plant Start in Diamond League

Speerwerferin Victoria Hudson hat eine Einladung zum Diamond-League-Meeting in Suzhou (China) am 27. April bekommen. Die WM-Fünfte und Bronzemedaillengewinnerin bei den European Games im Vorjahr bereitet sich derzeit mit Coach Gregor Högler in Teneriffa auf die Saison vor, die mit der EM in Rom und Olympia in Paris zwei Highlights bringt.