Brennpunkt Sporthallen: „Wir haben ein Problem!“

Für handballbegeisterte Kinder in Leoben hieß es zuletzt vor vollen Sportsälen „Bitte warten!“. Die Weizer Volleyballer tragen ihre „Heimspiele“ seit Jahren in Graz aus, die Radkersburger Volleyballerinnen überlegen sogar für ihre Matches das Land zu verlassen und in eine slowenische Halle zu wechseln.