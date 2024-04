Fünf Verletzte bei Auffahrunfall in Saalfelden

Die Einheimische und ihre Kinder (zwei und vier Jahre alt) verletzten sich bei dem Unfall unbestimmten Grades und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus in St. Johann in Tirol gebracht. Den schwerverletzten Pongauer brachte ein Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach. Den verletzten Salzburger brachte die Rettung ins Tauernklinikum Zell am See.