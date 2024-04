Motorradfahrer starb bei Unfall in Stadt Salzburg

Kurz nach halb sieben am Montagabend setzte ein 24-jähriger, in Salzburg wohnender, Serbe in der Leopoldskronstraße mit seinem Motorrad zu einem Überholmanöver an. Während des Überholvorgangs soll er laut Polizei mit seinem Motorrad die Gehsteigkante berührt und die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben.