Drohnenflug im Kampf gegen Schädlingsbefall

Die nächste Generation an Agrar-Drohnen wird an der Fachschule in Pyhra derzeit bereits einem Praxistest unterzogen. Aufgrund der hohen Temperaturen wird in diesem Jahr mit einer Borkenkäfer-Plage gerechnet. Für Teschl-Hofmeister leisten die Drohen dieses Frühjahr in der Forstwirtschaft bei der Schädlingserkennung wertvolle Dienste. Hier stehen sogenannte Multispektral-Drohnen zur Früherkennung im Einsatz.