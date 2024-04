Fritz Karl: Ein Wiedersehen mit den Sängerknaben

Das Brucknerjahr in Oberösterreich bringt völlig neue Begegnungen zu Stande: In der Sporthalle Leonding treffen die Wiener Sängerknaben auf den bekannten Schauspieler - und ehemaligen Sängerknaben - Fritz Karl, um gemeinsam ein Konzert mit Rezitation zu gestalten. Der renommierte Dirigent Uwe Harrer steht am Pult des Leondinger Symphonie Orchesters.