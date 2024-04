Holzarbeiten erfordern viel Aufmerksamkeit

Neben schweren Schnittverletzungen zählen Unfälle durch weggeschleuderte Schnittstücke zu den häufigsten Verletzungen an Kreissägen. Dass diese gleich tödlich enden, wie bei jenem tragischen Unfall am Wochenende in Reichenau (die „Krone“ hat berichtet), ist aber äußerst selten. „Die Geräte verfügen über diverse Sicherheitseinrichtungen – wie zum Beispiel einen Spaltkeil oder die Schutzhaube. Letztere kann Holzstücke, die nach hinten weggeschleudert werden, ablenken“, erklärt Martin Huber, stellvertretender Leiter der Forstlichen Ausbildungsstätte in Ossiach.