Motorrad-Ausfahrt endete mit schweren Verletzungen

Mit schweren Verletzungen mussten zwei Motorradfahrer nach Unfällen in Spitäler eingeliefert werden. In Kirchschlag prallte eine 40-Jährige Montagfrüh gegen ein Verkehrsschild. Und in Steinerkirchen rutschte ein Einheimischer in einer Rechtskurve weg, verlor immer wieder das Bewusstsein.