Bergung einer Urlauberin nach Sturz in Klamm

Bergung im Bezirk Leoben

Auch in Eisenerz mussten die Rettungskräfte am Sonntag aufgrund einer alpinen Notlage ausrücken. Zwei deutsche Bergsteiger (23), beide wohnhaft in Österreich, stiegen zum „Eisenerzer Reichenstein“ auf. Nachdem einer der beiden Männer auf einem Schneefeld ins Rutschen gekommen war, bekamen es beide mit der Angst zu tun und verständigten den Notruf. Gegen 18.00 konnten die beiden Männer von dem Polizeihubschrauber lokalisiert und mittels einem zehn Meter Tau geborgen werden. Die beiden Bergsteiger blieben unverletzt.