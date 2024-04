Firmenchef soll Corona-Hilfen abgezweigt haben

Landeten die Corona-Hilfen für ein Autohaus gar am Privat-Sparbuch des Chefs? Ein 26-Jähriger soll das Geld, das für den Erhalt der Firma in Oberösterreich gedacht war, in die eigene Tasche gesteckt haben. Warum das überhaupt aufflog, hängt mit einem Streit im Unternehmen zusammen.