Jetzt meldet sich „Fitness-Philipp“ zu Wort

„Ich bin ein Mensch, der Dinge sofort anspricht und sagt, was Sache ist. Und wollte sofort mit einer Richtigstellung rausgehen. Jedoch hat mir der ORF empfohlen, das nicht zu tun.“ So beginnt ein Video, mit dem sich Jelinek Sonntagfrüh an seine Fans wenden will. „Ich denke, es ist Zeit dafür, und die Menschen warten darauf.“