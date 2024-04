ORF-General Weißmann: „Gagen sind nicht abgehoben“

Könnten Sie auch mit einer Finanzierung aus dem Budget statt einer Haushaltsabgabe leben, wie es etwa die FPÖ will?

Ich habe mich mit Ratschlägen an den Gesetzgeber immer zurückgehalten. Aber eines ist klar: Nur wir investieren jedes Jahr rund 100 Millionen in die heimische Filmwirtschaft, 100 Millionen in Kunst und Kultur, 100 Millionen in den Breiten- und Spitzensport, in die beliebten Landesstudios, das Korrespondentennetz und vieles mehr. Wenn der ORF das nicht mehr tut, dann gibt es in diesem Land auch niemanden, der das übernimmt.