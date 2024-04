„Gibt’s auch Tickets nur für die erste Halbzeit?“

4400 Tickets verkauft

Hintergrund: In den letzten zehn Spielen seit dem Derby-2:0 über den LASK am 12. November erzielten Ronivaldo und Co. in der ersten Halbzeit fünf Tore, nach der Pause aber kein einziges mehr – und gewannen auch kein Spiel mehr! „Nein, es gibt nur Tickets für’s gesamte Spiel, 4400 sind bereits verkauft“, grinste Peschek und ergänzte: „Auch wenn wir um den Ernst der Lage wissen, bin ich in jeder Hinsicht zuversichtlich! Die Leistungen sind gut – und zwar über die volle Spielzeit.“