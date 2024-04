Streit ums Zitierverbot: Warum Grüne blockieren

Promianwalt Manfred Ainedter ist im Gegensatz zu anderen seiner Zunft absolut bei Karoline Edtstadler. „Man kann sehr wohl über eine Geschichte schreiben, aber nicht faksimilieren oder wörtlich zitieren. Da können manche Journalisten noch so schreien. Es wird damit die Unschuldsvermutung verletzt. Und die hat über allem zu stehen.“ Ermittlungsverfahren seien nicht öffentlich. Wenn die Akten immer wieder nach außen dringen, so wäre ein Zitierverbot das mindeste, was man tun könne. Das deutsche Modell wäre auch für Ainedter das richtige. „Wir brauchen eine klare Regelung.“