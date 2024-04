Zwist mit Grünen: ÖVP rückt vom Zitierverbot ab

Karner: „Legende“

Sie habe diese Materien immer getrennt behandelt, sagte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) auf Nachfrage beim Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch. Ein Junktim gebe es nicht, meinte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), demzufolge es sich dabei um eine „Legende“ handle. Das Zitierverbot habe keinen Eingang in das Regierungsprogramm gefunden, so Zadić – „daran halten wir uns.“ An der Reparatur des „Medienprivilegs“ werde gearbeitet, das Redaktionsgeheimnis solle so hoch und aufrecht gehalten werden wie bisher.