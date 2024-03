Zitierverbot: Harter Kampf um die Pressefreiheit

Norbert Wess ist einer der renommiertesten Strafverteidiger des Landes. Er warnt einerseits vor medialer Vorverurteilung durch Berichterstattung bei laufenden, vor allem clamorosen Verfahren, betont jedoch auch gleichzeitig die Bedeutung der „Vierten Macht im Staat“ zur Kontrolle der Mächtigen. Er plädiert für eine Änderung im Medienrecht, wo das Problem auch thematisch korrekterweise zu verorten sei. Man müsse eine Verschärfung bei Verletzung von persönlichen und sensiblen Inhalten und Daten andenken. Ein zentraler Punkt in der Debatte um veröffentlichte Chats der letzten Jahre. Was ist privat, was „abstrakt“ relevant? Was wird veröffentlicht?