Israel: Hilfe für Palästinenser wird aufgestockt

„Ergebnisse vor Ort völlig unzureichend und inakzeptabel“

Die US-Regierung hält Israels derzeitige Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen für nicht ausreichend (siehe Video oben). "Trotz wichtiger Schritte, die Israel unternommen hat, um Hilfe im Gazastreifen zu ermöglichen, sind die Ergebnisse vor Ort völlig unzureichend und inakzeptabel", so US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag in Brüssel. Derzeit gebe es keine höhere Priorität als den Schutz der Zivilbevölkerung und die Ausweitung humanitärer Hilfe.