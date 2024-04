Facettenreiche Klänge der Brassband BlechReiz

Bewerb wird live übertragen

Wie die „Krone“ berichtete, treten bei der Veranstaltung ARTEDEA, die vom Klagenfurter Lions Club ARTEcon ins Leben gerufen worden ist, fünf Kammermusik-Ensembles in einer Arena, die für den besonderen Tag aufgebaut wird, in den Wettstreit. So wird jungen Musikern eine Bühne geboten. Nur eines der fünf Kammermusik-Ensembles kann die ARTEDEA-Statue und 2500 Euro gewinnen. ARTEDEA wird begleitet von der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, der „Kärntner Krone“ und dem ORF. Der Bewerb wird via Live-Stream übertragen und im Radio gesendet. Mittels QR-Code kann gevotet werden. Erstmals gibt’s einen Publikumspreis.