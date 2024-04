In Brutzonen von Adlern fährt BirdLife Krallen aus

„Nicht an jedem Platz Windanlagen aufstellen“

„Mit rund 110 Anlagen auf 487 km² weist diese Region einer der höchsten Dichten an Windkraftanlagen in Österreich dar“, erläutert Schmid. Bei aller Notwendigkeit alternativer Energieerzeugung gäbe es Grenzen: BirdLife kündigt daher ein starkes Veto bei der Umweltverträglichkeitsprüfung an.